Yaz Olimpiyatları 2021 nerede, hangi ülkede yapılacak? 2020 Yaz Olimpiyatları hangi şehirde olacak?

2020 Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kaldı. Spor severler 2020 Yaz Olimpiyatlarının nerede, hangi ülkede ve hangi şehirde yapılacağını merak etti. Peki, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları hangi ülkede yapılacak? 2021 Yaz olimpiyatlarının yapılacağı ülke belli oldu mu? Tokyo nerede, hangi ülkede? Yaz olimpiyatları nerede?

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2021 OLİMPİYATLAR NEREDE YAPILACAK?

2021 yılındaki Yaz Olimpiyatları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacaktır.

Tokyo 16 Temmuz 2011 tarihinde Japon Olimpiyat Komitesi tarafından seçildi ve 2020 Oyunları için Japonya aday şehir olduğu teyit edildi. 77.000 Tokyo Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin oyunlara aday olacağını 7 Temmuz 2011 tarihinde açıklamıştır. Adaylık, resmî olarak 13 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Erdoğan, 86.000 kişilik Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun üstünün tamamen kapatılacağını belirtti. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı.

Madrid 1 Haziran 2011 tarihinde İspanyol Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 70.000 kişilik Madrid Olimpiyat Stadı'nı olimpiyat için kullanacakları duyuruldu. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından kısa listeye alındı. Yarı finalde elendi.

23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için elendi.

Bakü 1 Eylül 2011 tarihinde Azerbaycan Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu tarafından aday gösterildi. 23 Mayıs 2012 tarihinde IOC tarafından elendi.

Roma 19 Mayıs 2010 tarihinde İtalyan Millî Olimpiyat Komitesi tarafından aday gösterildi.

TOKYO NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ? HANGİ ÜLKEYE BAĞLI?

Tokyo, Japonya'ya bağlı bir şehirdir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Tokyo haritadaki yeri

TOKYO YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya başbakanı Şinzo Abe'nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "Tokyo 2020" adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi.

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılı ertelenen ve 2021 yılında yapılacak olan Yaz Olimpiyatlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlemesine karar verilmiştir.

Tokyo olimpiyatları hangi tarihte başlayacak : 23 Temmuz Cuma 2021

Tokyo olimpiyatları hangi tarihte bitecek : 8 Ağustos Pazar 2021