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Yaylakent'in dev salıncağı ziyaretçilerini bekliyor

AA / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel
Yaylakent'in dev salıncağı ziyaretçilerini bekliyor

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde turizme katkı sunması için dev salıncak yapıldı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde turizme katkı sunması için dev salıncak yapıldı.

Yaylakent Belediyesi tarafından Kızıltepe bölgesine gelen ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebilmesi için 6 metre yüksekliğinde 4 metre genişliğinde salıncak yapıldı.

Belediye Başkanı Kadir Dede, bölgeye gelenlerin güzel vakit geçirebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirterek, dev salıncağın Yaylakent'e kazandırılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

AA / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaylakent'in dev salıncağı ziyaretçilerini bekliyor - Haberler
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