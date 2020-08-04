Yavru güvercinler emin ellerde Kars'ta, jandarma tarafından bulunan yavru güvercinler uzman ellerde büyüyecek.

Kars'ta, jandarma tarafından bulunan yavru güvercinler uzman ellerde büyüyecek.

Kars İl Jandarma Komutanlığı görevli personel tarafından annesiz halde bulunan güvercinler, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen yavru güvercinler, bakımları yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yavru güvercinler buradaki görevliler tarafından anneleri gibi bakılacak. Yavru güvercinler büyüdükten sonra doğal ortamlarına bırakılacak. - KARS

Kaynak: İHA