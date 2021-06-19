Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,58 -6,22 -27,91 Acıpayam Selüloz 17,39 -0,40 1,58 Adel Kalemcilik 24,96 5,14 -27,09 Adese Gayrimenkul 1,22 -9,63 -56,43 Afyon Çimento 3,93 -5,53 -23,09 Ak Enerji 1,37 -5,52 -38,01 Akbank 5,26 -4,54 -22,17 Akçansa 17,77 -3,16 10,36 Akdeniz Yatırım Hold. 1,79 2,29 -25,51 Akfen GMYO 4,22 -1,86 -13,17 Akın Tekstil 35,80 -6,28 12,72 Akiş GMYO 1,88 -6,93 -32,67 Akmerkez GMYO 42,00 -4,07 -32,75 Aksa 15,20 -4,28 10,03 Aksa Enerji 12,00 -7,62 61,29 Aksigorta 7,69 -4,47 -11,59 Aksu Enerji 5,61 1,26 -25,67 Alarko Carrıer 282,00 -8,83 -22,42 Alarko GMYO 21,04 -6,65 -16,94 Alarko Holding 8,51 -10,80 -0,13 Albaraka Türk 1,54 -6,10 -20,62 Alcatel Lucent Teletaş 23,20 -9,16 -21,78 Alkim Kağıt 14,95 -5,56 15,50 Alkim Kimya 15,24 -3,67 8,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 -7,32 -13,24 Altınyunus Çeşme 72,00 5,88 44,12 Anadolu Efes 22,22 -5,53 4,02 Anadolu Grubu Holding 22,20 -5,21 -15,02 Anadolu Hayat Emek. 8,85 -4,32 10,14 Anadolu Isuzu 16,10 -9,65 -10,56 Anadolu Sigorta 6,21 -3,87 -13,99 Anel Elektrik 2,86 -8,92 -9,78 Arçelik 29,20 -7,94 2,61 ARD Bilişim Teknolojileri 56,90 4,79 18,34 Arena Bilgisayar 42,70 -0,33 25,33 Armada Bilgisayar 41,02 -11,17 -16,42 Arsan Tekstil 4,45 -11,88 10,28 Arzum Ev Aletleri 18,35 -3,47 -24,06 Aselsan 14,91 -4,48 -18,30 Ata GMYO 3,91 2,09 -29,04 Atakule GMYO 2,13 -4,48 -9,02 Atlantis Yatırım Holding 3,89 -9,74 -30,04 Atlas Yat. Ort. 1,69 2,42 -3,43 ATP Ticari Bilgisayar 23,80 -19,05 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,75 -3,30 6,63 Avrasya GMYO 2,49 -4,96 -4,94 Avrasya Petrol ve Tur. 2,94 -3,61 -8,13 Avrupa Yatırım Holding 6,47 -8,49 7,83 Aydem Enerji 6,97 -5,17 Ayen Enerji 4,32 -10,93 -20,15 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,26 -2,41 79,62 Aygaz 13,40 -1,90 -5,54 Bagfaş 15,54 -27,04 -22,30 Bak Ambalaj 19,05 -8,85 -5,69 Balatacılar Balatacılık 5,60 -2,10 -32,04 Bantaş Ambalaj 5,36 -0,56 14,29 Banvit 56,65 1,61 8,94 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 9,75 0,83 Baştaş Başkent Çimento 13,00 0,15 -25,16 Batı Çimento 12,41 -5,91 163,48 Batısöke Çimento 2,22 -11,55 -9,02 Bayrak Taban Sanayi 10,50 -15,25 -1,04 Bera Holding 16,93 -37,34 -16,52 Berkosan Yalıtım 9,75 -5,80 9,30 Beşiktaş Futbol Yat. 6,99 14,78 73,02 Beyaz Filo 9,23 -7,24 -9,33 Bilici Yatırım 16,77 -4,93 152,56 Bim Mağazalar 63,50 0,63 -10,93 Biotrend Çevre ve Enerji 17,99 -2,86 Birko Mensucat 1,16 8,41 4,50 Birlik Mensucat 2,20 -8,33 -36,42 Bizim Mağazaları 12,00 -3,23 -21,87 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,68 -3,73 Boğaziçi Beton 5,70 6,54 Borusan Mannesmann 23,06 -11,65 -17,05 Borusan Yat. Paz. 303,80 -10,14 -33,12 Bosch Fren Sistemleri 848,70 -3,01 -30,98 Bossa 26,86 2,05 50,48 Brisa 20,32 -7,80 4,94 Burçelik 19,04 -6,21 -9,42 Burçelik Vana 23,58 -4,92 -52,52 Bursa Çimento 3,56 -9,64 -28,48 Carrefoursa 38,10 -6,98 -46,94 Casa Emtia Petrol 133,00 -11,33 25,47 Ceo Event Medya 11,36 7,17 76,67 Coca Cola İçecek 79,75 -3,16 25,57 Cosmos Yat. Holding 9,47 0,85 17,49 Credıtwest Faktorıng 3,92 9,50 -33,22 Çan2 Termik 7,58 1,74 Çelebi 210,80 -8,55 15,49 Çelik Halat 6,28 -1,57 -30,97 Çemaş Döküm 1,20 -6,98 -29,52 Çemtaş 12,79 -9,16 -18,59 Çimbeton 211,40 -8,64 -28,70 Çimentaş 30,88 2,93 -14,60 Çimsa 22,90 -10,83 28,65 Çuhadaroğlu Metal 7,06 -3,68 -7,19 Dagi Giyim 2,12 -0,47 -37,76 Dagi Yatırım Holding 11,74 -1,26 -8,99 Dardanel 14,63 -11,49 -56,33 Datagate Bilgisayar 12,20 -5,79 -24,27 Demısaş Döküm 5,85 -10,00 -9,66 Denge Holding 3,67 -18,44 -33,03 Deniz GMYO 1,89 -10,43 2,60 Derimod 11,55 -0,43 18,58 Derlüks Yatırım Holding 4,02 -19,44 -54,42 Desa Deri 11,82 -3,11 21,36 Despec Bilgisayar 9,34 -8,43 -28,48 Deva Holding 22,92 -8,54 -4,73 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,66 -10,42 -1,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,92 -3,53 31,90 Ditaş Doğan 14,97 -12,30 15,10 DO-CO 824,30 1,44 30,84 Doğan Burda 14,13 -2,48 -37,03 Doğan Holding 2,92 -1,68 -2,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,07 -4,61 -11,12 Doğusan 5,41 2,08 23,52 Doğuş GMYO 8,89 -0,45 8,81 Doğuş Otomotiv 22,38 -11,12 -18,09 Döktaş Dökümcülük 29,84 -6,16 -2,55 Duran Doğan Basım 10,74 -4,53 2,38 Dyo Boya 11,48 -4,73 2,07 Eczacıbaşı İlaç 5,74 -7,12 -20,30 Eczacıbaşı Yatırım 38,70 -6,52 43,76 Edip Gayrimenkul 2,28 -3,39 -31,33 Ege Endüstri 1.252,00 -3,07 -24,80 Ege Gübre 166,50 -12,60 16,06 Ege Profil 26,46 -8,13 -30,81 Ege Seramik 11,74 -9,41 21,50 Egeplast 25,68 -9,51 -22,88 Ekiz Kimya 5,97 -4,78 -16,27 Emek Elektrik 2,21 3,76 -22,60 Eminiş Ambalaj 22,50 6,53 -38,93 Emlak Konut GMYO 2,06 -7,21 -2,58 Enerjisa Enerji 10,24 -2,38 -11,19 Enka İnşaat 8,79 -1,57 24,83 Erbosan 96,55 -0,57 138,07 Ereğli Demir Çelik 17,79 -7,34 35,42 Ersu Gıda 3,86 2,66 -21,86 Escort Teknoloji 5,64 -1,23 -14,16 Esenboğa Elektrik 29,04 -8,33 52,63 Etiler Gıda 6,05 -6,20 52,01 Euro Kapital Yat. Ort. 7,90 34,81 105,19 Euro Trend Yat. Ort. 3,55 2,60 -1,39 Euro Yat. Ort. 3,87 -7,86 -14,19 Euro Yatırım Holding 2,99 -2,92 5,28 Fade Gıda 20,66 -9,39 233,76 Fenerbahçe Futbol 36,94 -1,49 24,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,18 -7,63 -26,05 F-M İzmit Piston 108,10 -8,31 -11,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,10 -4,45 0,54 Ford Otosan 170,30 -7,65 39,43 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 -7,32 -53,53 Frigo Pak Gıda 18,00 -4,66 -14,20 Galata Wind Enerji 3,76 -2,84 Galatasaray Sportif 3,95 9,72 -2,47 Garanti Bankası 8,16 -3,55 -19,61 Garanti Faktoring 9,65 -5,85 -13,30 Garanti Yat. Ort. 2,31 -2,53 -28,48 Gedik Y. Men. Değ. 7,13 -7,76 20,32 Gediz Ambalaj 40,12 4,53 49,70 Gentaş 4,08 -9,13 -30,39 Gersan Elektrik 5,37 -3,42 -12,54 Global Men. Değ. 5,59 -5,89 -6,99 Global Yat. Holding 3,09 -6,36 -33,97 Good-Year 6,75 -5,06 -15,29 Göltaş Çimento 43,64 -7,78 5,77 Gözde Girişim 5,57 -5,75 -30,20 GSD Denizcilik 6,29 -8,44 24,80 GSD Holding 1,96 -4,39 -21,91 Gübre Fabrik. 53,85 -10,55 -37,42 Güler Yat. Holding 2,29 -0,87 -33,87 Halk GMYO 2,59 -12,50 -15,02 Hatay Tekstil 17,75 -7,60 30,18 Hedef Girişim 2,54 -9,61 0,60 Hektaş 7,86 -8,60 47,13 HUB Girişim 12,29 -2,77 -32,47 Hürriyet Gzt. 1,40 -6,04 -33,33 ICBC Turkey Bank 5,48 -7,12 -15,69 İdealist Danışmanlık 70,50 2,32 423,77 İdealist GMYO 6,05 9,60 -11,03 İhlas Ev Aletleri 1,08 -4,42 -42,03 İhlas Gayrimenkul 1,16 -6,45 -7,20 İhlas Gazetecilik 1,01 -3,81 -59,00 İhlas Holding 0,59 -6,35 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,74 2,78 -35,09 İndeks Bilgisayar 6,53 -3,26 40,55 Info Yatırım 6,10 -2,24 -5,43 İntema 42,44 -4,67 6,37 Inveo Yatırım Holding 115,10 -7,62 160,29 İpek Doğal Enerji 12,34 -8,86 -5,66 İskenderun Demir Çelik 11,55 -8,11 27,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi