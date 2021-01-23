Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

23.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:09
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıCigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0310640,40
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0258150,37
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0732240,35
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241170,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111320,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0184790,87
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0219550,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0610824,02
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,082892,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1291231,66
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0573031,57
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0998390,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0325242,23
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0334391,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1325021,54
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0245651,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1869861,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0278711,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0478051,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0678141,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294011,56
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0400981,52
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0478561,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,0288251,31
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0464711,31
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0465111,31
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0454871,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0235320,32
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0675830,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0717910,31
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0316300,31
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0258260,31
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,051830-0,32
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099162-0,17
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096472-0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092922-0,16
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,054696-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045647-2,58
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,053890-0,25
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,087593-0,12
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,145604-0,10
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,033554-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020504-1,16
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,021725-0,46
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF0,109535-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,117127-0,17
ZEM Standart EYF0,021827-0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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