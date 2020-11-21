Yatırımcı rehberi (7)

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıZEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020772 1,28 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021014 1,24 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049439 1,23 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037214 1,23 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030897 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020377 1,72 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017317 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,045492 5,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,046201 4,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,107678 4,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,082409 3,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,128762 3,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,026558 3,23 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,078624 2,73 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,034252 2,71 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,026017 2,70 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020883 2,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039513 2,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,056254 2,11 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,023237 2,06 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,033389 2,01 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016884 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071513 0,26 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069887 0,26 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025208 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065957 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,070069 0,26 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073321 -0,80 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056773 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065081 -0,56 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,073436 -0,43 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052657 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,048340 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014258 -1,41 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032023 -1,03 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,098322 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,176482 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,124468 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028489 -1,18 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026265 -0,20 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013537 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049551 -2,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045291 -2,00 ZEM Altın Katılım EYF 0,049306 -2,00 VEM Altın Katılım EYF 0,051365 -2,00 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047677 -1,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt İlgili Haberler Bursagaz'dan güvenli doğal gaz kullanım rehberi TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 7.8, ciro yüzde 20.7 arttı Model Sanayi Merkezi, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor