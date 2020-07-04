Yatırımcı rehberi (7) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104107 1,27 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080059 1,23 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118995 1,18 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034781 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117733 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017987 1,53 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015562 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056908 6,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040127 5,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089446 4,58 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036423 3,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,081237 2,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,052895 2,63 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026069 2,63 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,082064 2,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,148449 2,44 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082483 2,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019976 3,74 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028774 3,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030040 3,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042710 3,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025273 2,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039916 0,49 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038247 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042174 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040861 0,49 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041630 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061617 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024302 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063564 0,14 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022174 0,14 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067317 0,14 Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030773 -0,26 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042807 -0,26 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072545 -0,20 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048809 -0,20 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077262 -0,20 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034240 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019120 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015185 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013577 -0,05 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek) Kaynak: AA