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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu...

Yatırımcı rehberi (7)
04.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:09

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1041071,27
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0800591,23
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1189951,18
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0347811,18
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1177331,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0179871,53
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0155620,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0569086,25
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0401275,97
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0894464,58
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0364233,65
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0812372,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0528952,63
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0260692,63
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,0820642,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1484492,44
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0824832,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0199763,74
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0287743,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0300403,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0427103,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0252732,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0399160,49
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0382470,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0421740,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0408610,49
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0416300,49
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0616170,14
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0243020,14
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0635640,14
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0221740,14
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0673170,14
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030773-0,26
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042807-0,26
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,072545-0,20
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,048809-0,20
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,077262-0,20
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,034240-0,19
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,063925-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,019120-0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF0,015185-0,58
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013577-0,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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