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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:10
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067174 1,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069812 1,34
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,061376 1,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,048015 1,16
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,068511 0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041705 1,94
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062976 0,64
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030757 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,02152 2,23
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013186 2,06
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,042549 1,21
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023284 1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023394 2,74
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011936 0,69
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025896 0,48
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023228 0,48
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,018787 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035850 1,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036907 1,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,035005 1,89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,035692 1,89
NN Hay. Em. Altın EYF 0,022208 1,89
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062246 0,19
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066866 0,18
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065920 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,066188 0,18
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022952 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066370 -2,83
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,101504 -2,47
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035823 -2,46
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069068 -2,43
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089553 -2,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013655 -3,25
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015388 -0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025198 -3,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053684 -2,91
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021001 -2,80
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071188 -2,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,095528 -2,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015824 -4,33
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019161 -1,75
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016595 -1,65
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016445 -1,64
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017629 -1,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014168 -0,85
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014188 -0,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020234 -0,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028726 -0,64
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026866 -0,33

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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