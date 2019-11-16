Yatırımcı rehberi (7)



Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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16.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:06

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065467 1,43 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100196 1,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066959 1,23 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087518 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099365 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016028 0,46 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013841 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062415 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,071127 1,56 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071799 1,53 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,117069 1,45 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027252 1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023226 1,86 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014079 1,50 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,020639 1,36 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,016765 1,31 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042626 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021056 0,51 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021485 0,17 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018957 0,03 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,017873 0,02 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012496 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,063631 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065033 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,059807 0,28 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024479 0,27 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063543 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033097 -3,47 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038680 -3,02 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022036 -0,94 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043643 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015995 -0,99 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014460 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,019798 -0,24 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019822 -0,21 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020107 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017205 -1,69 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011911 -1,28 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,020833 -0,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021029 -0,96 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,024443 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017618 -0,88 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031283 -0,88 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027815 -0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028506 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028319 -0,87

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA