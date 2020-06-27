Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038912 0,79 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,599956 0,57 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238237 0,40 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,852676 0,35 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025566 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035174 2,48 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,002561 0,48 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,635232 0,38 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,837781 0,32 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,825501 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,740360 3,12 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,093368 2,96 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086847 2,64 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,305094 2,25 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065490 2,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 110,157059 1,53 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,125911 1,25 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306214 1,24 Gedik Portföy Karma Fon 1,011763 1,02 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,039202 0,98 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,610049 1,74 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052051 1,72 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,008878 1,64 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,518581 1,51 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,549775 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,773965 2,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,488327 2,17 HSBC Portföy Altın Fonu 3,296911 1,79 İş Portföy Altın Fonu 0,042543 1,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032589 1,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,022000 0,21 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058273 0,15 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,118507 0,15 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,814248 0,14 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,996682 0,14 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061847 -1,42 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032571 -1,36 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056262 -1,29 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188254 -1,17 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,363574 -0,96 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,908543 -1,44 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029004 -0,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019243 -0,25 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035777 -0,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070798 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087592 -1,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077973 -0,96 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040782 -0,90 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047179 -0,82 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088248 -0,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,369357 -1,40 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091500 -1,02 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,229578 -1,00 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,180133 -0,61 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,520325 -0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,854568 -0,38 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025223 -0,18 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,650115 -0,16 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,206644 -0,02 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020515 -0,01

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(Sürecek)

Kaynak: AA