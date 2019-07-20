Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,468526 2,35 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,654571 2,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193404 1,85 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041799 1,67 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,917876 1,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024964 1,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,511814 1,08 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,570235 1,06 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,257982 1,05 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676584 1,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 64,003924 3,01 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,330359 2,97 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,026551 2,89 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,936101 2,88 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054433 2,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208020 4,20 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042562 2,51 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,362524 2,10 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,254679 1,99 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,457443 1,97 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026959 2,62 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,354189 1,87 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,909221 1,65 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,557507 1,55 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,028721 1,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,333343 6,29 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,363546 1,14 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 234,743528 0,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037513 0,60 İş Portföy Altın Fonu 0,029087 0,59 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,995806 0,47 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,538060 0,42 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,593572 0,42 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052083 0,42 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055305 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014421 -7,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021980 -0,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374243 -0,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076745 -1,03 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036505 -0,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040868 -0,23 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,485856 -0,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,101113 -0,31 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,763339 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030997 -0,43

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(Sürecek)

Kaynak: AA