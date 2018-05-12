Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yabancı Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,043309
|1,29
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,036736
|1,14
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,686569
|0,95
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025998
|0,85
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,027680
|0,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,755375
|4,73
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019280
|3,68
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,019727
|3,42
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,040844
|3,06
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014026
|3,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,027637
|7,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|51,813288
|7,19
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,047884
|6,17
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,060362
|4,49
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,060167
|4,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,502643
|1,47
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,453931
|1,30
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,225660
|1,26
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,030313
|1,21
|Ak Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,371957
|1,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013208
|2,15
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,025305
|2,13
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043340
|1,92
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,415287
|1,45
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,501719
|1,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,042750
|2,21
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,026568
|2,20
|İş Portföy Altın Fonu
|0,020812
|2,18
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,639215
|2,17
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,015884
|2,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|6,542873
|0,25
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020345
|0,25
|Finans Portföy Para Piy. Fonu
|86,128758
|0,25
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015690
|0,24
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,707971
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,029967
|-2,49
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183360
|-1,85
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,412699
|-1,82
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039896
|-1,63
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173779
|-1,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,035264
|-0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045364
|-5,88
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,044698
|-4,53
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,108878
|-3,87
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,375726
|-3,85
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036121
|-3,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,445093
|-1,82
|Taaleri Portföy İki. Değ. Fon
|1,357232
|-1,38
|Şeker Port. Değ. Fon
|0,025197
|-1,37
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,086491
|-1,32
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,018770
|-1,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,029404
|-6,35
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,936679
|-3,97
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032584
|-2,86
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,230246
|-2,82
|Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,934478
|-2,63
(Sürecek)