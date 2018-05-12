Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,043309 1,29 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,036736 1,14 Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,686569 0,95 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025998 0,85 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027680 0,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,755375 4,73 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019280 3,68 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,019727 3,42 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,040844 3,06 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014026 3,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027637 7,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 51,813288 7,19 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,047884 6,17 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,060362 4,49 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060167 4,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,502643 1,47 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,453931 1,30 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,225660 1,26 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030313 1,21 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,371957 1,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013208 2,15 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025305 2,13 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,043340 1,92 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,415287 1,45 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,501719 1,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,042750 2,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026568 2,20 İş Portföy Altın Fonu 0,020812 2,18 HSBC Portföy Altın Fonu 1,639215 2,17 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015884 2,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 6,542873 0,25 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020345 0,25 Finans Portföy Para Piy. Fonu 86,128758 0,25 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015690 0,24 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,707971 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029967 -2,49 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183360 -1,85 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,412699 -1,82 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039896 -1,63 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173779 -1,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,035264 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045364 -5,88 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044698 -4,53 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,108878 -3,87 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,375726 -3,85 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036121 -3,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,445093 -1,82 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,357232 -1,38 Şeker Port. Değ. Fon 0,025197 -1,37 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,086491 -1,32 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018770 -1,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029404 -6,35 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936679 -3,97 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032584 -2,86 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,230246 -2,82 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,934478 -2,63

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(Sürecek)