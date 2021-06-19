Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,078615 1,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077868 1,03 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,08477 0,86 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074404 0,78 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024437 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054372 2,49 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068371 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016268 2,23 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,049947 1,02 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084114 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017804 0,86 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038394 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032908 0,63 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014013 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029486 0,44 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029375 0,11 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015954 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076549 0,35 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,081101 0,35 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077648 0,35 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033840 0,34 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075581 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105245 -0,75 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109088 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019850 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010499 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023938 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010631 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,118676 -3,58 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050691 -3,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063279 -3,39 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069245 -2,99 HEM Hisse Senedi EYF 0,026231 -2,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027189 -2,23 VEM Dinamik Değişken EYF 0,074008 -2,09 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025234 -2,06 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087428 -2,02 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,105991 -2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027277 -2,56 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039196 -2,56 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021163 -1,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049313 -1,66 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070186 -1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler VEM Altın Katılım EYF 0,056096 -2,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052872 -2,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032858 -2,60 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053999 -2,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054648 -2,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı