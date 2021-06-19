Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0786151,14
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0778681,03
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,084770,86
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0744040,78
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0244370,73
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0543722,49
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0683710,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0162682,23
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0499471,02
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0841140,92
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0178040,86
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0383940,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329080,63
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140130,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294860,44
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0293750,11
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0159540,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0765490,35
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0811010,35
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0776480,35
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0338400,34
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0755810,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105245-0,75
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109088-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019850-0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010499-0,85
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023938-0,37
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010631-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,118676-3,58
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,050691-3,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063279-3,39
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069245-2,99
HEM Hisse Senedi EYF0,026231-2,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027189-2,23
VEM Dinamik Değişken EYF0,074008-2,09
HEM Dinamik Değişken EYF0,025234-2,06
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087428-2,02
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,105991-2,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027277-2,56
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039196-2,56
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021163-1,72
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049313-1,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070186-1,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

VEM Altın Katılım EYF0,056096-2,63
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,052872-2,60
NN Hay. Em. Altın EYF0,032858-2,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,053999-2,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,054648-2,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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