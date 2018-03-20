Yaşlılar Haftasında Liseli Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Kilis Nedim Ökmen Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşlıları ziyaret edip ellerini öpüp onlara harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri takdim ettiler.

Okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri örnek bir çalışma yaparak okulun çevresinde bulunan yaşlıları ziyaret edip ellerini öpüp onlara harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri ulaştırdı. Okul Müdürü Ali Kalli ile kulüp öğretmenleri Fatma Kepekçi ve Mustafa Bayram'ın da katıldığı programda Kilis Belediyesi tarafından yalnız yaşadıkları tespit edilen yaşlılar, tek tek ziyaret edilip hal hatır soruldu, elleri öpülüp gönülleri alındı.

Öğrenciler üzerinde çok büyük etki bırakan program sonunda ise öğrencilerin ziyaret ettiği bir çok yaşlıyı devamlı ziyaret edeceklerini dile getirdi. - KİLİS