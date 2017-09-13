Yaşlı adam hareket halindeki otobüsten düştü

Kahramanmaraş'ta hareket halindeki otobüse binmek isteyen yaşlı adam dengesini kaybederek yere düştü



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hareket halindeki halk otobüsüne binmek isterken yere düşen yaşlı adam yaralandı.

Azerbaycan Bulvarı Merkez Otobüs Durağında meydana gelen kazada, evine gitmek için otobüs bekleyen yaşlı adam, hareket halindeki otobüse binmeye çalışırken yere düştü. İsmi öğrenilemeyen yaşlı adamın kafasında ve çeşitli yerlerinde ezikler oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. yaşlı adam burada yapılan ilk tedavisinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın bir anda yaşandığını kaydeden otobüs şoförü A.A, "İki tane bayan geldi, onları aldım, ancak amca yaşlı olduğu için kendisini kaldırım kenarında almak istedim yoksa trafik tıkanacaktı ileri yanaşayım öyle alayım diye düşündüm. İleri yanaşırken aramızda mesafe olmasına rağmen bende farkına varmadım, amcamız yürüyen arabaya binmeye çalışıyor açık söylemek gerekirse. Ben sonradan farkına vardım, işaret ettim ileride durakta binmesi için. Yürüyen arabaya binmeye çalışmış" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.