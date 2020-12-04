Yasin Öztekin'den iddialı paylaşım!
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Yasin Öztekin'den iddialı paylaşım!

04.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:26
Yasin Öztekin'den iddialı paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Villarreal'e 1-0 yenilen ve gruptan çıkma şansını son maça bırakan DG Sivasspor'da deneyimli oyuncu Yasin Öztekin, iddialı bir paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Villarreal'e 1-0 yenilen ve gruptan çıkma şansını son maça bırakan DG Sivasspor'da deneyimli oyuncu Yasin Öztekin, iddialı bir paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 yenildi.

Karabağ'ın, Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kalmasının ardından gruptan çıkma şansını son maça taşıyan Sivasspor'da 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanacağımız bir 90 dakika var. Ülkemize ve Sivas'a yakışanı yapıp gruptan çıkacağız. Bir ihtimal daha var" notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede yüzlerce etkileşim topladı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Yasin Öztekin'den iddialı paylaşım!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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