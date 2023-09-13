Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesesi'nde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, TTK Tahlisiye ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi'nde meydana geldi. İddiaya göre maden ocağında işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, TTK Tahlisiye ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri, maden ocağına girerek, ocakta mahsur kalan işçilerin tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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HABER: Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak) -