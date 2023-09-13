Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden madencinin kimliği açıklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencinin kimliği belli oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), hayatını kaybeden maden işçisinin Ramazan Yıldırım olduğunu açıkladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencinin kimliği belli oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), hayatını kaybeden maden işçisinin Ramazan Yıldırım olduğunu açıkladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Armutçuk maden ocağında bugün saat 13.45 sıralarında göçük meydana gelmiş, göçük altında kalan 1 madenci hayatını kaybetmiş, 6 madenci de yaralanmıştı.
Maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencinin kimliği belli oldu. GMİS, hayatını kaybeden maden işçisinin Ramazan Yıldırım olduğunu açıkladı.