Zonguldak Gülüç Millet Bahçesi Hizmete Giriyor

Zonguldak bölgesinin en büyük ve en kapsamlı millet bahçesi olan Gülüç Millet Bahçesi'nin yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, bahçenin bu yıl hizmete açılacağını belirtti. Bahçe, taş duvar, şelale, kafeterya, çocuk oyun parkları ve kamelyalar gibi birçok alanı içerecek. İkinci etapta ise açık hava düğün salonu, spor alanları, yürüyüş alanları ve otopark yer alacak.

Zonguldak bölgesinin en büyük ve en kapsamlı millet bahçesi Gülüç'te hizmete giriyor. Başkan Demirtaş çalışmaları yakın zamanda tamamlayıp millet bahçesini bu yıl hizmete açacaklarını söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye meclis üyeleri Mustafa Sarı, Şükrü Arslan, Hasan Polat ve Fen İşleri Müdürü Abdullah Yıldırım ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Gülüç Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Gülüç Millet Bahçesi'ni 26 dönüm alana inşa ettiklerini ifade eden Demirtaş "Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız çalışmalarda taş duvar, şelale, kafeterya temeli, çocuk oyun parkları ve kamelyalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kafeteryamızı ve çevre düzenleme işlerimize başlayacağız. Ayrıca hobit evlerimizi yapacağız. Millet bahçemizin ilk etabını bu yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açacağız. Hem Gülüç halkımız hem de bölge halkımız çocukları ile birlikte gelip gönüllerince vakit geçirebilecek güzel bir yer hazırlıyoruz. İkinci etabımızda ise bin 500 kişilik açık hava düğün salonu, spor alanları, yürüyüş alanları ve otoparkımız olacak. Birinci etabın tamamlanmasıyla birlikte ikinci etabı da süratle yapıp hizmete açacağız. Projemiz tamamlandığında Batı Karadeniz bölgesinde ki en güzel millet bahçesi olacak. Gülüç'ümüze ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana belediyemizin kısıtlı imanlarımıza rağmen hep büyük projelere imza attık ve atmaya da devam ediyorum. Pandemi başta olmak üzere yaşadığımız birçok afete rağmen Gülüç'e son 9 yılda her alanda güzel hizmetler yaptık. Halkımız iki dönemdir bana güvendi ve beni seçti. Ben de ekibimle beraber Gülüç halkımıza hak ettiği hizmetleri her alanda sunmaya çalıştım. Ben Gülüç'ün aşığıyım, ve Gülüç'e hizmet etmek beni çok mutlu ediyor. Halkımızın bu desteği ve sevgisi devam ettiği sürece de Gülüç halkına en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğim" dedi. - ZONGULDAK