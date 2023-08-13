Erzurum'da yüzlerce kişi, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte yılın en etkileyici perseid meteor yağmurunu izlemek için bir araya geldi. Gözlem etkinliğine ailelerin ilgi gösterdiği görüldü.

Yüzlerce kişi meteor yağmurunu izlemek için toplandı

ERZURUM - Erzurum'da yüzlerce kişi yılın en etkileyici perseid meteor yağmurunu izlemek için Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde toplandı.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe ailelerin ilgi gösterdiği görüldü. Gözlem etkinliği üniversite yerleşkesinin ATA 50 teleskopunun da kurulu oldu alanda yapıldı. Satrün ve Jüpiter gezegenlerini kurulan teleskopta görme imkanı bulan vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü öğrencilerinden ve Astrofizik Kulübü Başkanı Yasin Karaca etkinliğe olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Erzurum'da kampüsümüzdeki alanımızda bir araya gelerek hem Persied Meteor Yağmuru'nu izlemek hem de mevcut teleskoplarla Satrün ve Jüpiter gözleme imkanı sunduk. Benzeri etkinliklerimiz zaman zaman yapılıyor." dedi.

Bu arada başta şehir merkezinin dışındaki yüksek alanlar olmak üzere bir çok noktada vatandaşların perseid meteor yağmurunu görmek için bir araya geldiği görüldü.