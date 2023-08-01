Yozgat'ta Vatandaşlar Nazardan Korunmak İçin Üzerlik Otuna Yöneliyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta vatandaşlar, tütsüsünün kişiyi nazara karşı koruduğuna inanılan ve doğada kendiliğinden yetişen üzerlik otuna yöneldi. Son dönemde yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafın, yeniden eski günlerine dönebilmesi için üzerlik otundan tütsü yapılıp, işyerleri tek tek ziyaret edilerek, tütsülendi.

Anadolu'da nazardan korunmak amacıyla evinden eksik etmediği, tütsü olarak da kullandığı, duvara nazarlık olarak asılan, kapı kirişlerine takılan üzerlik, günümüzde eskisi kadar sık kullanılmasa da çarşı pazarda satılıyor. Yozgat'ta araştırmacı yazar Osman Karaca, alışverişlerin yeniden artması için üzerlikten tütsü yapıp, işyerlerini gezdirip, tütsüledi.

"NEFES AÇICI ÖZELLİĞİ VARDIR"

Yozgat'ta araştırma yaparken bulduğu otantik eşyaları satın alarak Un Pazarı bölgesinde açtığı tezgahta satmaya çalışan Araştırmacı yazar Osman Karaca, son dönemde yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle alışverişin de düştüğünü, esnafın üzerindeki karabulutların kalkması umuduyla üzerlikten tütsü yaptı. Hazırladığı tütsüyü işyerlerini gezerek tütsüleyen Karaca, üzerlik, tütsü ve nazar konusunda şu bilgileri verdi:

"Üzerliğin faydaları; özellikle nazar da kullanılır Anadolu'da, Yozgat'ta ve Türkiye genelinde. Nefes açıcı özelliği vardır. Fosfor içerdiği için hanelerdeki kötü enerjileri yok eder. Gözlere faydası vardır. Çok eskilere dayanmaktadır üzerlik otu. Hititlerin kuruluş bölgesi olan Çekerek, Aydıncık'ta Kral Anitta der ki; ben bu toprakları teslim aldım, şehrin üzerini toprakla örttüm ve üzerlik tohumu ektim, der. Bu yüzden de Çekerek civarında, harabelerde çok miktarda üzerlik otu vardır. Çocuklara çok nazar değer diye, bir yere misafirliğe gidildiğinde, hayvan hastalandığında üzerlik yakılır, tütsü tüttürülür. Böylece nazardan korunduğuna inanılır. Yozgat ve ülkemizde büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. İnşallah bu kötü günlerin de tez vakitte geçip, ticaretimizin daha güzel şekilde alışverişe dönüşmesi için tütsü yaptık."

"GÜNLÜK NEDEN BAKSANIZ 50-60 VEYA 80 BAĞ SATIYORUZ"

Dağlardan toplanan üzerlik otunu bağ haline getirip, 10 liradan satışa sunan baharatçı Mustafa Yenice de, "Üzerlik otunu dağlardan topluyoruz. Halkımız seviyor, üzerlik otunu tüttürmeyi. İlgi, talep bayağı var. Günlük neden baksanız 50-60 veya 80 bağ satıyoruz, belli olmuyor. Evlerine asıyorlar, bazen nazar için yakıyorlar, kimisi evine asıyor, ahırına asıyor, çocuklarının odasına asanlar oluyor" dedi.