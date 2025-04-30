Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için yeni bir destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.

Bakan Göktaş, 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını söyledi. Göktaş, "Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

İNDİRİM KODU e-DEVLET'TEN ALINACAK

Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." diye konuştu.

HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?

Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti.

Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şöyle:

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30