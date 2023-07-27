Yaralı Çakır Kuşunun Tedavisi Başladı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan yaralı çakır kuşu, Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği tarafından tedavi edilmeye başlandı. Kuşun muayene ve röntgen tetkiklerinde herhangi bir kırık tespit edilmedi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından kuş, doğal yaşam alanına bırakılacak.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edilen çakır kuşunun tedavisine başlandı.
Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından tedavi süreci yürütülüyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Tedavi Merkezi veteriner hekimleri ile çakır kuşunun muayene ve dijital röntgen tetkiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı.
Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kuş, doğal yaşam alanına bırakılacak.