Yaralı Çakır Kuşunun Tedavisi Başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan yaralı çakır kuşu, Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği tarafından tedavi edilmeye başlandı. Kuşun muayene ve röntgen tetkiklerinde herhangi bir kırık tespit edilmedi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından kuş, doğal yaşam alanına bırakılacak.