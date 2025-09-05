Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Adana'da vergi memuru olduğu öne sürülen bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video gündem oldu. Bilgisayar ekranındaki saati gösteren kullanıcı, "Kim demiş memur 5 olmadan çıkar diye... Saat 17.03, ben bilgisayarımı yeni kapatacağım" ifadelerini kullandı.

"BU TİP İNSANLAR DİREKT İŞTEN ATILMALI"

Sosyal medyada hızla yayılan videoya çok sayıda yorum geldi. Vatandaşlar, söz konusu paylaşımı eleştirerek, "Bu tip insanlar direkt işten atılmalı. Biz de memuruz, sabah 07.30'da iş başı yapıyoruz, akşam 21.00'de çıkıyoruz. Amir gözüne bakmasa 1 dakika kimse kalmaz" yorumlarını yaptı.

3 DAKİKALIK MESAİ

Kullanıcının "3 dakika fazla çalıştığını" ima eden paylaşımı, kısa sürede büyük tepki toplarken, kamu çalışanlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.