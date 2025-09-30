Haberler

Van Kedi Villası'nda 2025 Yılı Doğum Sezonu Tamamlandı

Van Kedi Villası'nda 2025 Yılı Doğum Sezonu Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın dünyaca ünlü kedilerinin koruma altında olduğu Van Kedi Villası'nda 2025 yılının doğumları sona erdi. Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yıl başarılı bir doğum sezonu geçirdiklerini söyledi. Merkez, pandemiden sonra artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.

VAN'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğer gözü kehribar renkli kedilerinin koruma altında olduğu Van Kedi Villası'nda 2025 yılının doğumları sona erdi. Yıl boyunca üç parti halinde gerçekleşen doğumların ardından villaya da birbirinden güzel Van kedileri katıldı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yıl başarılı bir doğum sezonu geçirdiklerini söyledi.

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi olan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle, merkeze gelen konukları da etkiliyor. Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumlar da 3 parti şeklinde gerçekleşiyor. Bu yılki doğumlarda da villaya birbirinden güzel yeni üyeler katıldı. Villada 3 parti şeklinde gerçekleşen doğumlar sona erdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yıl başarılı bir doğum sezonu geçirdiklerini belirtti. Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde doğumlar 3 parti halinde gerçekleştiriliyor. Şu anda 3'üncü programın sonuna geldik. Belki birkaç anne daha doğum yapabilir ama genel olarak sezonu kapatıyoruz. Aldığımız yavruların hem sayısından hem de kalitesinden memnunuz. Net rakamlar yıl sonuna doğru belli olacak ama genel görünüm oldukça başarılı" dedi.

Pandemi döneminde kapalı olan merkezin, yeniden ziyaretçilere açılmasıyla birlikte yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Pandemiden sonra ziyaretçi sayımız her yıl artıyor. Bu yaz sezonu çok yoğundu. Van'a gelen her turistin uğrak noktası haline geldik" dedi. Kedi sahiplendirmelerde de bu dönem yavaşlamanın olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Sahiplendirmelerde bu dönem biraz yavaşlama var. Kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle havalimanının 5 Eylül'de 3 aylığına tamamen kapandı. Bu durum bizi olumsuz etkiledi. Çünkü hayvanlar uzun otobüs yolculuğuna dayanamıyor. Uçakla gönderemediğimiz için bu dönemde satış yapamıyoruz. Dışardan talep olsa bile ulaştırmak mümkün değil. Havalimanının tekrar açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay

Hamas üyelerine ne olacak? Gazze planında dikkat çeken ayrıntı
Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi

Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 287 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.