Van'da çıkan hortumda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı, 22 büyükbaş öldü

Van'ın Tuşba ilçesinde etkili olan hortum sonucunda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı ve 22 büyükbaş hayvan öldü. Olayın ardından yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde çıkan hortumda çatılar uçtu, ahır duvarları yıkıldı, 22 büyükbaş öldü.

Tuşba ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Gendelova Mahallesi'nde etkili olan yağış ile hortum çıktı. Hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 4 ahırın duvarı çöktü, 22 büyükbaş da öldü. İhbarla mahalleye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. (DHA)