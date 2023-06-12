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Van'da arı şahini tedavi altına alındı

Van'da arı şahini tedavi altına alındı

Yaşam Haberleri

Van'ın Erciş ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan arı şahini, tedavi altına alındı. Kışla Mahallesi'nde evinin bahçesindeki şahini gören İzzet Şefketoğlu, temin ettiği etlerle beslediği kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Görevliler şahini, tedavisi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Şefketoğlu, "Kargalar kuşu öldürmek üzereydi. Ekiplere haber verdik. Gelen ekipler kuşu teslim aldı. Tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak." dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan arı şahini, tedavi altına alındı.

Kışla Mahallesi'nde evinin bahçesindeki şahini gören İzzet Şefketoğlu, temin ettiği etlerle beslediği kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Görevliler şahini, tedavisi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Şefketoğlu, "Kargalar kuşu öldürmek üzereydi. Ekiplere haber verdik. Gelen ekipler kuşu teslim aldı. Tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Yaşam

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Yaşam Haberler

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