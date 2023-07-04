Ümraniye Millet Bahçesi Kurban Bayramı tatilinde 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde Ümraniye Millet Bahçesi'ni yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Millet bahçesi, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor alanları ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. İstanbul'da yetişen ağaç türlerinin sergilendiği bahçede, güvenlik kameraları ve elektrikli araçlar da bulunuyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Osmangazi ve Trabzon Park Millet Bahçeleri'nin de yakında hizmete alınacağını belirtti.

Kurban Bayramı tatilinde Ümraniye Millet Bahçesi'ni yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklama göre, 330 bin metrekare alandan oluşan ve içerisinde yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, mangal alanları bulunan Ümraniye Millet Bahçesi 9 günlük bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırladı.

Futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kulüp binası ve spor tesisi, Akademi Ümraniye Gençlik Atölyeleri, 12 çocuk oyun alanı, macera parkı, seyir kulesi, mini golf sahası, refleksoloji parkı ve etkinlik alanı ile bin araçlık otoparkın bulunduğu millet bahçesini bayram tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti.

İstanbul'da yetişen ağaç türlerinin yer aldığı sergi alanı, doğal şelale, 45 kuş evi ve 2 bisiklet istasyonunun da bulunduğu millet bahçesi 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenirken vatandaşlar için 4 elektrikli araç da bulunuyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşların bayram tatilinde millet bahçesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede Osmangazi Millet Bahçesi'nin yapımında sona gelirken, Trabzon Park Millet Bahçesi'nin ise yapımın sürdüğünü, kısa bir zamanda bunların da hizmete alınacağını kaydetti.

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