Türkiye'de en çok aidat ödenen şehirler belli oldu

Site ve apartman yönetim platformu Apsiyon, 2025 yılına ait aidat ortalamalarını içeren "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi" başlıklı raporunu yayımladı.

EN ÇOK AİDAT ÖDENEN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Rapor, Türkiye genelinde aidatların son yıllarda kayda değer ölçüde arttığını ve bazı illerde bu artışın enflasyonun dahi üzerine çıktığını ortaya koydu. Verilere göre 2025 yılında en yüksek aidat ortalaması, 8 bin 710 TL ile Muğla'da görüldü. Muğla'yı sırasıyla 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir izledi.

EN DÜŞÜK AİDAT UŞAK'TA

Aidat ücretlerinin en düşük olduğu illerin başında ise bin 61 TL ile Uşak yer aldı. Uşak'ı, Hatay, Ordu, Aksaray ve Mersin gibi şehirler takip etti.

YÜKSEK AİDATLAR TAŞINMA HAREKETLİLİĞİNİ ARTIRDI

Konut fiyatları ve kiralardaki yükselişe paralel olarak aidatların da hızla arttığına dikkat çeken Apsiyon yetkilileri, bu artışın yalnızca mali değil, aynı zamanda sosyolojik sonuçlar da doğurduğunu belirtti. Özellikle büyükşehirlerde, yüksek aidatların etkisiyle taşınma hareketliliğinde artış yaşandı. 2025 yılının ilk yarısında yalnızca İstanbul'da 117 binden fazla konutun el değiştirdiği bildirildi. Apsiyon CEO'su Kudret Türk, şehirler arası maliyet farklarının iç göçü etkileyerek yeni yaşam eğilimlerinin ortaya çıktığını ifade etti. Türk, bu değişimin uzun vadede kent planlamasını ve nüfus dağılımını da şekillendirebileceğine işaret etti.

AİDAT ARTIŞ ORANI YÜZDE 367'Yİ BULDU

Aidat artışlarının nedenlerine değinen Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen ise son 3 yılda, yani Ocak 2022 ile 2025 arasında Türkiye genelinde aidatların ortalama yüzde 367 oranında arttığını aktardı. Ancak bu artış oranı, özellikle Muğla'da yüzde 455'e kadar ulaşarak rekor kırdı. Aynı dönemde İstanbul'da yüzde 349, Ankara'da yüzde 361 ve İzmir'de yüzde 354 oranında yükseliş yaşandı.

ARTIŞLARI TETİKLEYEN UNSURLAR

Özen, bu ciddi artışın temelinde personel giderlerindeki yükselişin, temizlik ve bakım hizmetlerinin artan maliyetlerinin, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve enerji fiyatlarının etkili olduğunu vurguladı. Aynı dönemde TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi yüzde 310 artarken, brüt asgari ücret 4 bin 253 TL'den 22 bin 800 TL'ye çıkarak yüzde 419'luk bir yükseliş gösterdi. Bu gelişmeler, aidatlara da doğrudan yansıdı. Profesyonel yönetim zorunluluğu, iş sağlığı ve güvenliği regülasyonları, havuz ve spor salonu gibi ortak alanların bakım maliyetleri de artışları tetikleyen diğer unsurlar arasında yer aldı.