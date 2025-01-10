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Türkiye'de emeklilik yaşı düşük mü yüksek mi?

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Türkiye'deki emeklilik yaşı konusu, halk arasında sıkça tartışılan bir konu. Bazılarına göre emeklilik yaşı düşükken, bazılarına göre ise oldukça yüksek. Bu durum, kişinin çalışma koşulları, yaşam standartları ve beklentilerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Prof. Dr. Serap Durusoy, emeklilik yaşı ve istihdama ilişkin Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Serap Durusoy, Türkiye'deki emeklilik yaşına ilişkin soruları cevaplandırdı. Sunucu Yazıcı'nın Türkiye'de emeklilik yaşının Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman düşük olup olmadığı sorunu cevaplandırdı.

"TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI ÇOK YÜKSEK"

Emeklilik yaşının Türkiye'de yüksek olduğunu savunan Prof. Dr. Durusoy, "Çok yüksek bence. Çok yüksek ve bir de Türkiye'de tabii ki emekli olunduğunuz başıma en büyük sorun da emekli olunduğunda çalışıyorkenki maaşın neredeyse yarısı kadar bir ücretle karşı karşıya kalındığı için çalışma yaşını doğal olarak insanlar uzatmaya çalışıyorlar. Yani ben mesela üniversiteler için söyleyeyim yeni kurulan üniversitelerde 72 yaşına kadar çalışabiliyorsunuz ama mesela 72 yaşında üzerinde çalışmak isteyip başka yeni açılan üniversitelere geçen o kadar çok akademisyen var ki. Yani bu tabii ki şunu gösteriyor. Türkiye'de çalışma hayatı içerisindeki ücretle çalışma hayatının sonlanması sonrasında alınan ücret arasındaki o makasın çok ciddi bir şekilde geliştirmesi haline çalışma hayatının uzamasına yol açıyor. Ya da emekli olup ikinci bir işe girme durumu yani ikinci bir işte çalışma durumunu beraberinde getiriyor ki zaten açlık sınırının altında kalan ücretler de bunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Türkiye'de emeklilik yaşı düşük mü yüksek mi?

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna, erken emekliliğin Türkiye'de üretkenliği düşürme riski taşıyıp taşıyamadığını sordu. Üretkenliğin yıllardır Türkiye'de bir sorun olduğunu belirten Akademisyen - Yazar Prof. Dr. Serap Durusoy, kamu kurumlarında gizli işsizlik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Aslına bakacak olursak Türkiye'de üretkenlik ciddi bir sorun gerçekten yani ama şunu da söyleyelim Türkiye'de özellikle kamuda bir gizli işsizlik var. Yani bu gizli işsizlik gerçeğini göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla da ben vasıfsız ve niteliksiz kesimin aslında gerçekten emekli edilip daha nitelikli daha kaliteli eğitimleri olan gençlerin özellikle teknolojiye hakim olan gençlerin kamuda istihdam edilmesinin daha sağlıklı ve daha üretken bir ülke olma yolunda önemli olduğunu düşünüyorum. Yani beşeri sermaye kısmı maalesef ki bizim ülkemizde zayıf ama bu şununla da ilişkili Türkiye'de hizmetçi eğitim konusunda da aslında kamuda ve özel sektör içinde bu söylenebilir bence zayıf kalan yanı oluşturuyor. Tabii ki eğer ki çalışma hayatı içerisinde olan insanlara çalışma hayatı sürecindeki kazanımlardan daha iyi bir yaşam standardı sunulacaksa insanlar neden daha ileri yaşlara kadar çalışma gereği düşsün ki öyle değil mi? Peki o zaman aynı zamanda buradan ortaya çıkan şöyle de bir sonuç var. Yoksulluk sınırına değdiniz dolayısıyla gelir dağılımından bahsettiniz. Emeklilik yaşı tabii ki burada yani Türkiye'nin diğer ülkeleriyle kıyaslandığında çok önemli bir rol oynuyor. Ama aynı zamanda Türkiye'de belki emeklilik yaşı.

Türkiye'de emeklilik yaşı düşük mü yüksek mi?
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıYasin Göksel:

bencede düşük emeklilik yaşı yükseltmeli kadınlar 75 erkekler 80 olmalı ????????

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Haber Yorumlarıvatandaş:

emeklilikte eyt bütün sistemi alt üst etti. şimdi herkes haklı. bir gün ile 15-17 yıl farkla emekli edilecekler. adil değil.

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Emeklilikte eyt bütün sistemi alt üst etti diyen koyunlar, eyt yasası çıkmasaydı da o eyt lilerin hepsi önümüzdeki 3 yıl içinde zaten emekli olacaktı..zamanları dolmuştu zaten eyt çıkmasa bile emekli oluyordu hepsi zaten

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Haber YorumlarıYasin Göksel:

emeklilik yaşı nabzı yoklandığına göre milleti alıştırma çabasıyla emeklilik yaşını artıracaklar

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Haber YorumlarıMehmet ali Arslan:

emeklilik yaşı tabiki yüksek eyt liler yüzünden yaş sınırı olmadığı için düşük gözüküyor olur.u böyle bir şey yaş sınırı koyacaklar en ideal yaş bir insan için 50 primlerini gününü dolduran 50 yaşında emekli olabilir insanca yaşamak istiyorsa bu yaş ideal ama tabiki de bu kadar düşük bir maaş sistemiyle değil ve emeklileri calistirmayacaksin

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Haber YorumlarıMh Sn:

Yetmez 150 olsun!

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bunlarin verdiği maaşa gore emeklilik yaşi 30 olmali,ben 6 yil yaşa takildim,hiç maaş almadan bekledim simdi bunlar eyt yi verdi benim hakkim ne olacak?

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Haber YorumlarıFA null:

yüksek

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Eyt diye bisey yok bu insanlarn hakları elinden alınmıştı geçte olsa iade edildi eyt den emekli olanları çoğu kaç sene önce emekli olacakti

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

100 uygundur demi sayin hukumetimiz...

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