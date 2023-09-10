Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'in Babası Hayatını Kaybetti

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'in babası Cemal Şebin hayatını kaybetti. Baba Cemal Şebin, Erzurum'da Yeni Asrı Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'in babası Cemal Şebin (90) hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığından dolayı Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Cemal Şebin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Yenişehir Solakzade Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze Namazına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, EMŞAV Başkanı Hayrettin Aydın, Türkiye Curling Federasyonu yöneticileri, Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM