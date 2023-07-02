Elazığ'da bir karganın futbol topu ile oynaması şaşırtırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Fırat Üniversitesi kampüsü içerisindeki karga piknik yapanların topuna dadandı ve topun sağında solunda uçup dokunuşlar yaptı. Karganın topla oyunu anbean kaydedildi.

Top oynayan karga görenleri şaşırttı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir karganın futbol topu ile oynaması şaşırtırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi kampüsü içerisindeki karga piknik yapanların topuna dadandı. Topun sağında solunda uçup dokunuşlar yapan karga bir vatandaş tarafından fark edildi. Önce gagasını kullanıp topu ileriye sürdü. Sonra pençelerini de krampon gibi kullanan karga bahçedeki topu bir oraya bir buraya çevirdi. Karganın topla oyunu anbean kaydedildi.

Oyun karganın uçmasıyla son buldu.