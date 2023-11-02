Tomarza'daki minik öğrenciler Gazze'deki çocuklar için bağış topladı

Tomarza'da bulunan 4-6 yaş Kur'an Kursu'ndaki öğrenciler, İsrail-Filistin savaşında zarar gören çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için biriktirdikleri paraları Tomarza İlçe Müftüsü'ne teslim etti. Müftü, çocuklara teşekkür ederek çikolata ikramında bulundu.

Tomarza'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu'ndaki minik öğrenciler Gazze'deki çocukların ihtiyaçları için gönderilmek kumbaralarını Tomarza İlçe Müftüsüne teslim ettiler.

Tomarza Yeni Mahalle'de eğitim gören 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri İsrail- Filistin savaşında zarar gören çocukların ihtiyaçların karşılanması için evlerinde kumbarada biriktirdikleri paraları alarak, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere'ye teslim ettiler.

Müftü Gökdere ise çocukların bu anlamlı bağışlarından dolayı teşekkür ederek, çocuklara çikolata ikramında bulundu. - KAYSERİ