Tekirdağ'da Balıkçılar Av Yasağının Bitişini Havai Fişeklerle Kutladı

Tekirdağ'da av yasağının bu gece bitmesiyle denize açılan balıkçılar, havai fişeklerle geceyi gündüze çevirdi. Denizlerde 4 buçuk aylık av yasağı bu gece itibari ile sona eriyor. Balıkçılar, yeni sezonun hayırlı ve bol bereketli geçmesi dileğiyle dua etti.

Balıkçılarda 1 eylül heyecanı: Havai fişekle geceyi gündüze çevirerek denize açıldılar

TEKİRDAĞ - Denizlerde bu geceden sonra bitecek olan av yasağı için Tekirdağ'da düzenlenen programda aylar sonra denize açılan balıkçılar, havai fişeklerle geceyi gündüze çevirdi.

Denizlerde 4 buçuk aylık av yasağı bu gece itibari ile sona eriyor. 1 Eylül'ü büyük heyecan içerisinde bekleyen balıkçılar, bu geceden sonra denizlerde 'Vira bismillah' diyerek sezonun ilk balıklarını avlayacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumbağ Limanında düzenlenen programa birçok balıkçı aileleriyle katıldı. Programda yapılan çeşitli konuşmaların ardından sıra dualara geldi. Balıkçılar ve programa katılan vatandaşlar, yeni sezonun hayırlı ve bol bereketli geçmesi dileğiyle ellerini semaya açarak dua etti.

Havai fişekler geceyi gündüze çevirdi

Dualar eşliğinde tayfalar tek tek denize açılmaya başladı. Motoru çalışan balıkçı tekneleri, havai fişek atarak denize açıldı. Balıkçı teknelerinden yükselen havai fişekler, kısa süreliğine adeta geceyi gündüze çevirdi. Tayfalar yakamoz ışığında kaybolurken, program bando gösterisi ile devam etti.