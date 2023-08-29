Tarsus Belediyesi, Şehirde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırıyor

Tarsus Belediyesi, şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek ve vatandaşların daha sağlıklı ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla park ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın kentteki yeşil alanların sayısını artırmaya yönelik çalışmaları sayesinde Tarsus'a 1600 günde 27 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kazandırıldı. Vatandaşların hizmetine sunulan ve içerisinde Kardeş Şehir Valkaneş Parkı ve Karavan Park gibi büyük projelerin de yer aldığı yeni parklarla birlikte Tarsus'taki toplam park sayısı 338'e yükselirken, Tarsus Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı toplam 1.940.050 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 8.1 metrekareye çıktı.

YENİ PARKLAR AÇILDI, VAR OLANLAR YENİLENDİ

Atatürk ve Altaylılar Mahallesi'nde yeni yeşil alan ve park oluşturmak üzere çalışmalarına devam eden ekipler, bunların yanı sıra diğer parklarda çocuk oyun alanları, dinlenme ve oturma alanlarını yenileyerek, sert zemin düzenlemeleri, peyzaj düzenlemeleri, panel çit montajları ve duvar boyama çalışmaları ile birlikte çeşitli bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

"VATANDAŞLARIMIZIN DOĞAYLA İÇ İÇE OLABİLECEĞİ, SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR ÇEVRE SUNMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Tamamlanan parklar ve hayata geçirilecek yeni yeşil alan projeleri ile vatandaşların nefes alabilecekleri, çocukların gönüllerince koşup oyun oynayabileceği alanları kente kazandırmayı amaçladıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yaşadığımız kente ve doğasına saygı duyuyoruz. Bu sebeple Tarsus'a yeni parklar kazandırmaya, var olan yeşil alanları yenileri ile artırmaya devam ediyoruz. Sayısını 338'e çıkardığımız parklarımız ile kentimizi güzelleştiriyoruz. Bu da bizler için gurur verici bir tabloyu ortaya koyuyor. Yeşil alanları artırmak, Tarsus'un geleceğini şekillendirmek için attığımız önemli bir adımdır. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabileceği, sağlıklı ve huzurlu bir çevre sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak biz diyoruz ki bunlarla yetinmeyeceğiz, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını yükselterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.