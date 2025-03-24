Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarına dair yeni liste yayımladı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına dair yeni liste yayımladı. Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında " Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır" ifadesine yer verildi.

YİNE TEK TIRNAKLI ETİ

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde etlerdeki sahtekarlık dikkati çekti. Adana'da faaliyet gösteren "SERVET KASAP-FATMA KAYA" adlı firmanın sattığı kırmızı etlerde tek tırnaklı eti tespit edildiği belirtildi. Ayrıca yine Adana'da "GÜNEYDOĞU SÜT VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ." adlı firmanın pastörize tereyağının içinde natamisin tespiti yapıldığı bildirildi.

TAKLİT GIDA LİSTESİNDE DE KANATLI ETİ ÖNE ÇIKTI

Listeye göre; siyah çayın içine gıda boyası katan da var sızma zeytinyağı adı altında tohum gıdası satanlar da. Ancak bu listede de sucuk içinde kanatlı et tespiti yapıldı. Son listede ürün bazında kıyaslama yapıldığında en fazla taklit ve tağşiş yapılan ürün olarak zeytinyağının ön plana çıktığı görüldü.