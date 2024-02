Sosyal medya fenomeni Buse Can kimdir?

Buse Can İstanbul doğumlu ve Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunudur. Instagram Tiktok ve Youtube hesaplarında saç ve cilt bakımı videoları, kıyafet kombini içerikleri üretmektedir. Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Buse Can'ın Youtube'da 30 bin, Tiktok'ta ise 50 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram'daki kullanıcı adı busecanbc, Tiktok'taki kullanıcı adı busecanbcc'dir. Global markaların reklam yüzü olan Buse Can, kadınlar arasında saç bakımı noktasında verdiği bilgi dolu içerikler ile popüler olmuştur.Instagram'daki viral videoları ile ün kazanmıştır.

Öncülük edip yurtdışında popüler olan Hair Oiling akımını Türkiye'ye ilk kez getirip, viral olması ile şöhret kazanmıştır. Viral videolarından bir tanesini sizler için paylaşıyoruz. Hair Oiling Buse Can videomuz sizlerle.

Cilt bakımı ve saç bakımı noktasında kritik bilgiler vererek birçok kişiye destek olmaya devam etmektedir. Saç dökülmesi nasıl önlenir sorusunu sorup arayışta olan kişilere Instagram hesabından aydınlatıcı bilgiler vererek geniş bir kitlenin sorunlarına ışık tutan Buse Can, saç çıkarma çözümü arayan kişilere de yardımcı olacak bilgileri Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler için içerik üretmeye devam edeceğini belirten Buse Can, takipçilerine ücretsiz bilgi paylaşımı içerikler üreterek sevgisini kazanmaya devam ediyor.

BUSE CAN KİMDİR?

Buse Can, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.

Buse Can ve Mesut Şeker'in sahibi olduğu Mica Reklam Ajansı bünyesinde bulunmaktadır. Tüm reklam süreçlerini Mesut Şeker'in kurucusu olduğu Mica Reklam Ajansı yönetmektedir. Kendisi ile iletişim kurabilmek için Mesut Şeker'in yönetimindeki Mica Reklam Ajansı ile bağlantı sağlanması gerekmektedir.