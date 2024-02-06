Sosyal medya fenomeni Buse Can kimdir?

Buse Can İstanbul doğumlu ve Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü mezunudur. Instagram Tiktok ve Youtube hesaplarında saç ve cilt bakımı videoları, kıyafet kombini içerikleri üretmektedir. Instagram'da 200 bin takipçisi bulunan Buse Can'ın Youtube'da 30 bin, Tiktok'ta ise 50 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram'daki kullanıcı adı busecanbc, Tiktok'taki kullanıcı adı busecanbcc'dir. Global markaların reklam yüzü olan Buse Can, kadınlar arasında saç bakımı noktasında verdiği bilgi dolu içerikler ile popüler olmuştur.Instagram'daki viral videoları ile ün kazanmıştır.

Öncülük edip yurtdışında popüler olan Hair Oiling akımını Türkiye'ye ilk kez getirip, viral olması ile şöhret kazanmıştır. Viral videolarından bir tanesini sizler için paylaşıyoruz. Hair Oiling Buse Can videomuz sizlerle.