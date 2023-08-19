Silivri'de Ormanda Yangın Çıktı

Silivri, Çeltik Mahallesi'nde bulunan ormanda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti ve kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları devam ederken, jandarma kundaklama şüphesi üzerinde inceleme yapıyor.

SİLİVRİ'de ormanda yangın çıktı. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Silivri, Çeltik Mahallesi'nde bulunan ormanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Silivri Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, rüzgarın etkisi ile yangına güçlükle müdahale ederken, alevler büyümeden kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, jandarma ekipleri de kundaklama şüphesi üzerinde inceleme başlattı.