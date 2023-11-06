Siirt'te Otomobil Yangınında Anne ve 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti, baba ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti, sürücü olan baba yaralandı.

İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. LGP'li olduğu öğrenilen araç bir anda alev aldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Olayda, araçta bulunan anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT