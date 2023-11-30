Şanlıurfa'da Vinç Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen vinç kazasında, vinç sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, devrilen vinçte iki kişi yaralandı.Kaza akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hacı Bayram Börcek yönetimindeki vinç bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada vinç sürücüsü Hacı Bayram Börcek ile yanında bulunan Yunus Emre Göneç yaralandı.Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.