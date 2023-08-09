Şanlıurfa'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesi çerçevesinde 10 bin metrekarelik alanda yapımına başlanılan inşaat çalışması tamamlandı. Merkez, çevre düzenlemesi ve iç tefrişatın tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarına sıcak bir yuva olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesi çerçevesinde 10 bin metrekarelik alanda yapımına başlanılan inşaat çalışması tamamladı. Merkez, çevre düzenlemesi ve iç tefrişatın tamamlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarına sıcak bir yuva olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki inşaat çalışmaları tamamlandı.

10 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, geniş barınakları ve yaşam alanları, modern ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip olacak. Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkez, Avrupa standartlarında modern bir rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 3 bloktan oluşan kapalı ve yarı açık alan halinde tasarlanan merkez içerisinde; hayvan ilk kabul ve bakım ünitesi, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, yıkama bölmeleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, röntgen odası, kuru yem deposu, kedi ve köpek evi, mutfak ve personel odaları bulunuyor.

Çevre düzenlemesi ve iç tefrişatın tamamlanmasıyla birlikte merkez, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva olacak. - ŞANLIURFA