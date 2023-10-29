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Samsun'un Kavak ilçesinde anız yangını çıktı

Kavak ilçesinde bulunan bir tarladan yükselen alevler ilçe itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangın yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Anız yaktığı tespit edilen tarla sahibi Ş.B.'ye Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce idari para cezası uygulandı.