Sakarya'nın Tarım Başarısı, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce milyonların canlı izlediği 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Sakarya'nın başarılı tarım politikasını anlattı. Tohumu korumanın, geleceği korumak anlamına geldiğini belirten Yüce, 4 buçuk yılda tarımda uluslararası temsil kabiliyetini kazandıran sera, cennet vadisi, jeotermal ısıtmalı tarım projelerini örnek verdi.

Yüce, "Sakarya'nın cennet topraklarını, şehri dünya markası haline dönüştüren bir anahtar olarak kullanıyoruz. Ektiğimiz tüm tohumların meyvesini de hamdolsun topluyoruz. Tarımda hayata geçirdiğimiz projelerin birçoğu dünyaya örnek oldu" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ne katıldı. Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birçok başlıkta panellerin gerçekleştirildiği zirvede, Başkan Yüce, Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım" panelinde konuşmacı olarak yer aldı ve milyonlarca vatandaşın izlediği yayında Türkiye'ye başarıya ulaşan tarım politikalarını anlattı.

Sakarya'nın marka tarım projeleri

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte konuşma yapan Başkan Yüce, birlikte katılımcılara kendi şehirlerindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yüce, Sakarya'da organik ve sağlıklı gıda üretimi ve bu gıdaya erişimi kolaylaştıran projeleri anlatırken Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, 60 kilometrelik tarım üssü Melen Botanik Vadisi, Mantar Üretim Tesisi, Şifaevleri, Manda Üretim Tesisi, Aşevi örneklerini anlattı.

22 çeşit tıbbi aromatik bitki üreten Büyükşehir'in tarımsal kalkınma hamlelerini özetleyen Başkan Yüce, şifalı çaylar, süt, yoğurt, et, yumurta üretiminin yanı sıra mantar, çilek, domates, çikolata konusunda adeta devasa bir fabrikaya dönüşen üretim aşamalarından bahsetti.

"Korunan tohum, bir ülkenin geleceğidir" vurgusu yaparak gıda güvenliği politikalarına dikkat çeken Yüce, "Sakarya'nın cennet topraklarını, şehri dünya markası haline dönüştüren bir anahtar olarak kullanıyoruz. Ektiğimiz tüm tohumların meyvesini de hamdolsun topluyoruz. Tarımda hayata geçirdiğimiz projelerin birçoğu dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Jeotermal ısıtmalı topraksız tarım

Başkan Yüce'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, bu sorumluluğun bilinciyle, kentsel tarım projeleri ve gıda güvenliği stratejileriyle şehrimizde organik ve sağlıklı gıda üretimine imkân sağlıyoruz. Kentsel tarım projelerimiz, sadece gıda güvenliğine değil, aynı zamanda yerel ekonomimize de önemli katkılar sağlıyor. Çiftçilerimize destek oluyor, istihdam sağlıyor ve şehrimizin ekonomik dinamiklerini güçlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 53 dekarlık alanda jeotermal ısıtmalı topraksız tarım gerçekleştiriyoruz. Bu projemiz ile kentsel tarımda dünyanın tanıdığı bir kent haline geldik. Uygulanabilirliğinden ve veriminden emin olduğumuz anda gerekli adımlarımızı atarak şehrimizin uygun olan her noktasına seralarımızı kurmaya devam edeceğiz"

60 kilometrelik tarım üssü: Sakarya Botanik Vadisi

"Ekolojiye uyumlu bir şekilde çilek üretimimizi sürdürürken iyileştirilmiş toplama tekniklerimizle hemşerilerimizi kaliteli ürünlerle buluşturuyor, çiftçilerimize yeni bir gelir kaynağı oluşturuyoruz. Dünyada mantarcılık alanında önemli bir yere sahip olan İstiridye Mantarı üretimine 2021 yılında başladık. Melen Botanik Vadisi projemiz ile şehrimiz sınırları içerisinde 60 km uzunluğunda atıl alanı şehrimizin ekonomik ve sosyal yaşamına kazandırıyoruz. Lavanta, biberiye, kedi otu ve defne gibi 22 çeşit tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriyoruz, şifa kaynağı haline getiriyor, hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Kuşburnu, adaçayı, böğürtlen, ıhlamur yetiştiriyoruz"

En doğal ürünler vatandaşla buluşuyor

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir Hadis-i Şerifinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz 'Aş Evi' projemizle her gün binlerce ihtiyaç sahibine hijyenik şartlarda sıcak yemek imkanı sunuyoruz. Hijyenik ortamlarda süt, manda yoğurdu, manda peynirleri, kıyma, kuşbaşı, gezen tavuk yumurtası, fındık, fındık ezmesi, yöresel salçalar, reçeller, erişte şifa yağları ve bal çeşitlerimizi şehrin muhtelif noktalarındaki satış ofisleriyle tüketicilerle buluşturuyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli çikolata üretimine de başladık. Bünyemize ait fırınlarda, kafelerde, restoranlarda yani işletmelerimizin tüm aşamalarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uymaya özel bir hassasiyet gösteriyoruz"