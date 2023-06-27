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Rize'de tele takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'de tele takılan yavru ayı kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanda tele takılan yavru ayı, ekipler tarafından kurtarıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Milli Paklar Müdürlüğü ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iğne ile sakinleştirdikleri yavru ayıyı, ayağını takıldığı telleri keserek kurtardı. Yavru ayı, sakinleştiricinin etkisi geçtikten sonra ormana geri bırakıldı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde ormanda tele takılan yavru ayı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Çamlıca köyünde ormanda gezintiye çıkan köylüler, bir arıcının kovanlarını korumak için bölgeye gerdiği tele yavru ayının takıldığını fark etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Milli Paklar Müdürlüğü ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iğne ile sakinleştirdikleri yavru ayıyı, ayağını takıldığı telleri keserek kurtardı. Yavru ayı, sakinleştiricinin etkisi geçtikten sonra ormana geri bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Yaşam

Çamlıhemşin Rize Yaşam Haberler

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