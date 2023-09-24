Polis Ekipleri Engelli Kardeşleri Ziyaret Etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipleri, görme ve bedensel engelli kardeşleri ziyaret ederek hayallerini gerçekleştirdi. Şarkı söyleyerek eğlencelerine ortak olan polisler, çocuklara hediyeler verdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görme ve bedensel engelli kardeşleri ziyaret ederek hayallerini gerçekleştiren polis ekipleri, çocuklarla birlikte şarkı söyleyerek eğlencelerine ortak oldu.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. "Minik Yürekler Güvende Projesi" çerçevesinde polis ekipleri biri görme engelli, diğeri görme ve bedensel engelli olan kardeşlere misafir oldu. Polisleri çok seven kardeşlerin hayalini gerçekleşirken, şarkı ve bağlama eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler verildi. - KOCAELİ