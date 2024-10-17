İş bulamayınca kurduğu manda çiftliğinin patronu oldu

İstanbul'da üniversiteyi bitirip, Antalya'daki ailesinin yanına dönen Pelin Barlas (33), işsiz kaldığı dönemde manda sütü isteyen tüketicinin yaşadığı temin sorununu görüp, 5 yıl önce çiftlik kurdu. 3'ü anaç, 11 manda ile başladığı çiftlik hayatında ahır temizleyip, hayvanları yemleyerek gününü geçiren Barlas, 70 mandadan sağdığı sütün geliri sayesinde kendi işinin patronu oldu.

Yakın geçmişe kadar yüksek sayıdaki manda popülasyonu, son dönemde hızla azaldı. Türkiye'de 1960'lı yıllarda 1 milyonun üzerinde olan manda sayısı, 2022'de 121 bin 77 olarak kayıtlara geçti. Yıllara göre ufak artış- azalış gösteren manda sayısı, 2020'de 192 bin 489 ile zirveye çıktı. Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve sayıları son zamanlarda azalan bufalo ırkı manda sayısı, bu yıl 158 bin 514 olarak kayıtlara geçti.

MANDA SÜTÜ TEMİNİNDEKİ ZORLUĞU FIRSATA ÇEVİRDİ

Popülasyonun azalması ile manda sütü ve ürünlerini tüketmeyi tercih edenlerin yaşadığı gıda temini sorunu, genç girişimcilere ilham oldu. İstanbul'da özel bir üniversitede iletişim fakültesinden 2015'te mezun olduktan sonra Antalya'daki ailesinin yanına dönen Pelin Barlas, 4 yıl mesleğine yönelik iş arayışında bulundu. İşsiz kaldığı dönemde manda yetiştiriciliğinin azalması sonrası süt ve süt ürünlerinin teminindeki zorluğu keşfeden Barlas, bu sorunu fırsata dönüştürdü.

MANDA SÜTÜ SATARAK HAYVANLARINI ARTIRDI

Babasının 1980'li yıllarda kurup, bir süre hayvancılık yaptıktan sonra devam ettiremediği Antalya'daki atıl çiftliği aktifleştiren Barlas, 2019'da 3'ü anaç, 11 manda satın aldı. Manda sütü satışından elde ettiği gelirle hayvan sayısını kısa sürede artıran Barlas, çiftlikteki konteynerde yaşayıp, gününü hayvanlarla ilgilenerek geçirdi. 5 yılda 70 manda, 15 inek sayısına ulaşan Barlas, her gün hayvanların yemini verip ahırlarında temizlik yaparak, hayvancılığın zorluğuna rağmen kendi işinin patronu olmanın gururunu yaşadı.

YENİ MESLEĞİNDE ÖĞRENİME DEVAM ETTİ

Yeni mesleğinde başarılı olmak için eğitimini de sürdüren Barlas, hayvancılıkla uğraştığı süreçte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra tarım teknolojisi öğrenimini sürdürüyor. Günlük süt satışından çiftliğinin masrafını karşılayan Barlas, elde ettiği geliri artırdıkça hayvan sayısını çoğaltmak istediğinden bahsetti.

"YAPAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORLARDI"

Manda yetiştiriciliğine başladığı günlerde yakın çevresinin bu işi yapamayacağımı düşündüğünü anlatan Pelin Barlas, "Mezun olduktan sonra iş arama sürecinde ahırımız boş duruyordu. Babam 1980'li yıllarda besicilik yapmıştı. Bir inek alıp, vaktimizi boş geçirmek istemedim. Babamın tavsiyesiyle manda aldık. 2019'da 11 mandamız vardı, şu anda 70'e ulaştı. Severek yapıyorum. Yakın çevrem yapamayacağımı düşünüyordu. Müşterilerim beni görünce şaşırıyor. Sabahları hayvanların sağımı oluyor, sütleri paketleyip, buzağının sütlerini veriyorum. Hayvanların yemlerini verdikten sonra az da olsa kendime vakit ayırıyorum. Akşam da aynı şekilde sağım, yemleme ve buzağıları besleme yapıyorum. 'Koku seni rahatsız etmiyor mu' diyenler oluyor. Ahıra girince alıştığımdan kokuyu hissetmiyorum. Hayvanları, hayvancılığı seviyorum" diye konuştu.