Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları ve Yem Dağıtımı Etkinlikleri Devam Ediyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Mahallemizde Şenlik Var" ve "Yem Dağıtım" etkinliklerinde mahalle buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Her akşam farklı iki mahallede Pamukkalelilerle buluşan Başkan Örki, "Yaz aylarından mahallerimizde düzenlediğimiz etkinliklerle 7'den 70'e her bir vatandaşımıza ulaşarak, hasbihal etme fırsatı yakalıyoruz" dedi.

Pamukkale ilçesi için var gücüyle çalışan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin geleceğine yatırım niteliğindeki projelerle birlikte, vatandaşların sosyal yaşantılarına güzellik katacak etkinlikler yapmayı da ihmal etmiyor. Her zaman halkın içinde olmayı tercih ederek, esnaf, kahvehane, pazar ziyaretleriyle sık sık vatandaşlarla bir arada olan Başkan Örki, bu yaz çocuk şenlikleri ve yem dağıtım etkinlikleriyle mahalle buluşmaları konseptiyle her akşam iki farklı mahallede vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu yaz mahalle buluşmaları ile çocuk şenliklerini birleştiren bir konsepte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi olarak ekiminden, gübrelemesine, hasadına kendi üretimleri olan yemlerin dağıtımı ile vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleşen "Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları" ve "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinliklerde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi belediye başkan yardımcıları ile mahalle muhtarları da eşlik ediyor. Aktepe Mahallesi'nde başlatılan "Pamukkale Belediyesi Mahalle Buluşmaları" ve "Mahallemizde Şenlik Var" etkinliği Pamukkale, Güzelköy, Yunus Emre, Topraklık ve Zeytinköy mahalleleri ile devam etti. Her akşam farklı bir mahallede gerçekleşen etkinliklerde palyaço, yüz boyama, çuval yarışı, halat yarışı, oyun grupları ve çeşitli ikramların sunulduğu çocuk oyun alanlarında minikler doyasıya eğlenirken, büyüklerde mahalle buluşmalarında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yle sohbet ederek, taleplerini iletiyorlar. Oyun alanında çocukların eğlenceli anlarına tanıklık ederek, miniklere ikramlarda bulunan Başkan Örki, "Çocuklarımızla burada eğlenmek günün yorgunluğunu atmamıza vesile oluyor. Onların neşesi, enerjisi bizlere geçiyor. Çocuk olmak ne güzel şey. Çocuklarımız en güzel varlıklar. Her şey çocuklarımız için yapıyor, planlıyoruz. Onların yaz tatillerini gönüllerince eğlenerek geçirmelerine vesile olmaktan dolayı mutluyuz. Her akşam farklı bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarımıza ve çocuk şenliklerimize gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi. Ayrıca, oyun alanında çeşitli yarışlar düzenlenirken, yarışmalarda birinci gelen çocuklar Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Gençlik Vadisi'nde geçerli ücretsiz bilet kazanabiliyor.

Tüm Pamukkale'de 50 ton yem dağıtımı yapılacak

Pamukkale Belediyesi ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yem desteğini sürdürüyor. Pamukkale ilçesinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmayan Pamukkale Belediyesi'nin yem desteği üreticilere ulaştırılmaya devam ederken, Pamukkale ilçesinde yaklaşık 50 ton yem dağıtımı gerçekleştirilecek. İlçe genelinde işlenmeyen boş arazilerde arpa ve buğday ekimi gerçekleştirerek, elde ettiği ürünlerle üreticilere yem desteği sağladıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizin her bir köşesini güzelleştirmek adına var gücümüzle çalışırken, turizmden, kültüre, spora, eğitime, tarıma ve hayvancılığa yönelik vatandaşlarımızın yararına her türlü projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 dönüm araziyle başlattığımız projemizi bu yıl 200 dönüme çıkarttık. İlk yıl aldığımız ürünlere tohumluk kullanırken, bu yıl çıkan hasadımızı yem olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilçemizde yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza, bu yıl işlediğimiz arazilerden elde ettiğimiz samanların dağıtımını gerçekleştirmiştik. Yemlerimizin önemli bir kısmı da sel mağduru vatandaşlarımıza destek olarak gitmişti. Elimizde gelen yaklaşık 50 ton yemimizi ilçemiz genelinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek amacıyla dağıtıyoruz. Bu dağıtımı da belli kurallara göre yapıyoruz. Tarım Müdürlüğünde kaydı bulunan 1 ila 10 baş hayvanı bulunan vatandaşlarımıza yem desteğimize ilk olarak, Gözler Mahallemizde başlamıştık. Akköy, Pamukkale, Develi, Güzelköy, Akhan, Pınarkent, Kale, Kavakbaşı, Çeşmebaşı, Gölemezli mahallerimizde yem dağıtımımızı yaptık. Aynı zamanda vatandaşlarımızla da mahalle buluşması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, yemlerimizi kendilerine teslim ettik. Pamukkale'miz için her alanda faydalı işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ