Palandöken'de meteor geçidi

Palandöken'in zirvesinde meteor geçidi

ERZURUM - Erzurum'da Palandöken Dağ silsilesin devamında, 3 bin 200 rakımlı Karakaya Tepeleri'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi'nin de kurulu bulunduğu bölge, perseid meteor yağmurunu izlemek ve görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Doğu Anadolu Gözlemevi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle kuruldu ve halen kurulum çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yıldıray Yıldırım, dernek üyeleri ile birlikte sabah saatlerine kadar çekim yaptıklarını, perseid meteor yağmurunu fotoğraflamak için zorlu bir alanda bulunduklarını, ancak ortaya çıkan fotoğrafların ve görüntülerin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Fotoğraf tutkunları 3 bin 200 rakımlı tepede üşümemek için kışlıklarını giymek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.