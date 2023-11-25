Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Cumhuriyetin 100. yılı anısına 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez kampüsünde bulunan ağaçlandırma sahasında fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 1000 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs çalışmalarında Türkiye'deki 11 pilot üniversiteden biri olduğunu belirten Uslu, "Dünya bir iklim krizinde, kaynaklarımız hızla tükeniyor ve iklim koşulları her geçen gün kötüye gidiyor. Üzerimize düşen, yeşil alanları elimizden geldiğince çoğaltmak. Bu kapsamda üniversitemizde çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, üniversite akademik kadrosu ve öğrencilerin fidanları toprakla buluşturarak, can suyu vermesiyle son buldu.