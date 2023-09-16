Muğla Büyükşehir Belediyesi Bebeklere Destek Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi ile bebek sahibi olan ailelere destek sağlanıyor. Proje kapsamında 13 ilçede 2 bin 859 aileye bebek ihtiyaçlarını içeren çanta hediye edildi. Ayrıca annelere hamilelik sürecinden bebeğin 24 aylık sürecine kadar eğitim veriliyor.

Muğla genelinde bebek sahibi olan ailelerin yanında olmak, annelere hamilelik süreci ve sonrasında destek olmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek Yaşama Sırası Sende' projesi 13 ilçede devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede bugüne kadar 2 bin 859 aileye yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını içeren çanta hediye etti.

Büyükşehir 24 ay annelerin yanında

Annelere hamilelik döneminden bebeğin 24 aylık sürecine kadar destek olan Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar Bin 785 anneye eğitim verdi. Ekipler gebelik döneminde anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiği, beslenme, bebek dünyaya geldikten sonra da emzirme, aşılarının takibi ve birçok konuda anneye destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bebekler için hazırladığı çantada kıyafet, eldiven, çorap, suluk, derece, battaniye gibi yeni doğan bebekler için temel ihtiyaçlar yer alıyor. Proje ile bebek sahibi ailelerin yanında olmak, özellikle annelere destek olmak, bebeklerin sağlıklı beslenmeleri, büyüme ve gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde verilmekte olan hediye çantadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 48 01 Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuru yapabiliyor. Projeden yararlanmak için Muğla'da ikamet edilmesi gerekiyor. - MUĞLA